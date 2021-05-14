Владимир Коноплев переизбран на пост главы Белорусской федерации гандбола

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Коноплев переизбран на пост председателя Белорусской федерации гандбола на новый четырехлетний срок. За его кандидатуру сегодня проголосовали участники отчетно-выборной конференции БФГ, состоявшейся в штаб-квартире НОК Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Коноплев является руководителем гандбольной федерации с июня 2006 года. Его заместителями стали Андрей Барбашинский, Михаил Маевский, Сергей Репкин, Виталий Суринович и Юрий Терещенков. Генеральным секретарем БФГ стал Андрей Балецкий.

Участники сегодняшней конференции подвели итоги выступлений национальных сборных Беларуси на международных гандбольных турнирах и наметили планы развития на ближайшее время. В работе конференции приняли участие министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Полина Головина.-0-