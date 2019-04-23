Владимир Самсонов вышел в 1/32 финала ЧМ по настольному теннису

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов вышел в 1/32 финала одиночного разряда 55-го чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке лидер белорусской сборной уверенно переиграл представителя Австралии Ху Хеминга - 4:0. В 1/16 финала Владимир Самсонов, для которого это уже 23-й мировой чемпионат, встретится с бельгийским спортсменом Седриком Нютингом. Павел Платонов в упорнейшей борьбе уступил французу Эммануэлю Лебенссону - 3:4, а Вадим Ярошенко проиграл представителю Украины Лей Коу - 0:4.

В 1/32 финала парного разряда Владимир Самсонов и Павел Платонов уступили китайскому тандему Линь Гаоюнаь / Лян Цзинкун со счетом 1:4.

В поединках 1/64 финала женского одиночного разряда белоруски проиграли с сухим счетом 0:4: Дарья Триголос - Ким И Сон из КНДР, а Надежда Богданова - китаянке Лю Шивен.

Мировое первенство в венгерской столице завершится 29 апреля. За награды в пяти номинациях сражаются более 600 мастеров малой ракетки из 109 стран.

Настольный теннис включен в программу II Европейских игр в Минске. С 22 по 29 июня 128 спортсменов разыграют 5 комплектов наград.-0-