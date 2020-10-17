17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Ленинградки" уступили казанскому "Динамо-Ак Барс" в матче российской суперлиги со счетом 0:3 (17:25, 17:25, 23:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Казанская дружина на протяжении всего матча сохраняла преимущество над командой из Санкт-Петербурга, которая до этой встречи лидировала в суперлиге. Волейболистки "Ленинградки" едва не выиграли третью партию, но гостьи смогли оставить за собой и этот отрезок встречи.

Отметим, что в рядах петербурженок заметную роль играли белорусские волейболистки. Анастасия Гарелик, набрав 18 очков, стала самым результативным игроком встречи. У Екатерины Сокольчик на счету 11 пунктов. Елена Гендель отметилась одним пунктом. У выигравшей команды лучший показатель результативности у Арины Федоровцевой – 17 баллов.

Благодаря этой виктории "Динамо-Ак Барс" оттеснило с первой строки турнирной таблицы "Ленинградку". У "бело-синих" в активе 17 пунктов, тогда как "желто-черные" заработали на один пункт меньше.-0-