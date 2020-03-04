Волейболистки "Минчанки-2" победили "Динамо-Казань-УОР" во 2-м туре финального этапа МВЛ

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во втором туре финального этапа Молодежной волейбольной лиги чемпионата России "Минчанка-2" победила "Динамо-Казань-УОР". Белоруски вновь одержали викторию на тай-брейке - 3:2 (25:23, 18:25, 25:20, 25:27, 15:12), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок проходил с преимуществом минской дружины, которая смогла заставить соперниц ошибаться, однако казанские волейболистки проявили характер и перевели игру на тай-брейк. Впрочем, в пятой партии белорусская команда все равно заставила капитулировать своих соперниц.

В остальных матчах второго игрового дня волейболистки "Динамо-Метар-2" (Челябинск) победили "Подмосковье" (Московская обл.) - 3:0 (25:21, 25:23, 25:13), а дублеры саратовского "Протона" не смогли сдержать молодежь московского "Динамо" - 2:3 (25:23, 17:25, 25:23, 21:25, 12:15).

После двух побед "Минчанка" с четырьмя очками занимает первое место в турнирной таблице финального турнира МВЛ. Следом идут "Динамо-Казань-УОР", "Динамо-Метар-2", московское "Динамо-2" и "Подмосковье", на счету которых по одному выигрышу. Замыкает шестерку саратовский "Протон-2" с одним пунктом за поражение в пяти сетах от московского "Динамо".

Волейболистки "Минчанки-2" в четверг сыграют с московским "Динамо-2". Матч против дружины "Подмосковье" состоится 7 марта. В заключительный день состязаний белоруски сразятся с "Протоном-2".

Решающий тур финального этапа МВЛ пройдет с 16 по 22 марта в Казани.

Молодежная волейбольная лига - дивизион мужского и женского чемпионатов России по волейболу, формирующийся из молодежных команд клубов суперлиги.-0-