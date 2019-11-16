Волейболистки "Минчанки" добились домашней победы над красноярским "Енисеем" в 5-м туре российской суперлиги

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" выиграли домашний матч 5-го тура российской суперлиги у красноярского "Енисея" со счетом 3:2 (18:25, 25:20, 23:25, 25:21, 15:9). Подопечные Виктора Гончарова добились успеха на тай-брейке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч стартовал под диктовку гостей, которые смогли достаточно уверенно выиграть первую партию. Однако белоруски не сложили руки и дали бой, сравняв счет по сетам. Третья партия прошла в равной борьбе, но чуть удачливее были гостьи. Однако эта неудача не сломила игроков "Минчанки", которые вновь выровняли ситуацию.

Тай-брейк прошел с преимуществом подопечных Виктора Гончарова, которые сделали весомую заявку на победу, поведя в счете с разницей в три очка и успешно удержав ее до самого конца матча.

Самым результативным игроком матча стала российская волейболистка "Минчанки" Наталья Думчева (23 очка, из них 2 килл-блока, 50% реализации атак), у еще одной представительницы белорусского клуба Екатерины Сокольчик 18 очков, из них 1 на подаче, 1 на блоке. Стоит также отметить 55% идеального приема. Самой результативной в составе "Енисея" стала Марта Дрпа, на счету которой 20 результативных атак.

Это вторая победа "Минчанки" в суперлиге. Белорусский клуб, набрав 5 очков, поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы.-0-

Фото ВК "Минск"