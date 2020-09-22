Волейболистки "Минчанки" не сыграют в квалификации Лиги чемпионов

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-служба волейбольного клуба "Минск", в структуру которого входит "Минчанка", официально подтвердила информацию, что команда не выступит в квалификации Лиги чемпионов из-за положительного теста на коронавирус у одной из спортсменок. Информация об этом размещена в официальном аккаунте клуба в "Фейсбук", сообщает БЕЛТА.

"По возвращении с матча суперлиги обязательное тестирование на COVID-19 показало положительный результат у одной из участниц "Минчанки". Клинических проявлений заболевания у спортсменки не наблюдается. Все игроки чувствуют себя в пределах нормы. Для всех контактирующих лиц запланированы обязательные повторные тесты. Делегация команды признана контактами первого уровня, участникам предписан режим изоляции на срок до 14 дней", - отмечается в сообщении.

В связи с этим запланированный выезд на матч Лиги чемпионов 23 сентября в польской Лодзи будет отменен. Согласно действующему положению Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), положительный тест на COVID-19 у члена делегации может стать уважительной причиной неприбытия на матч. В этом случае неприбывшая команда освобождается от штрафов и санкций. "За неявку нашей команде будет засчитано техническое поражение в 1-м раунде Лиги чемпионов", - говорится в официальном сообщении.

Подопечные Станислава Саликова продолжат выступление на международной арене в Кубке ЕКВ. Согласно регламенту организации белорусская команда начнет выступление в турнире с 1/16 финала. Соперником столичных волейболисток в домашнем матче станет венгерский "Фатум" из Ньиредьхазы. Матч намечен на 10 ноября.

Ближайшие в соревновательном календаре российской суперлиги матчи с участием "Минчанки" также не состоятся. Будут они перенесены или команде засчитают техническое поражение, станет известно после специального совещания руководства Всероссийской федерации волейбола, которое пройдет в ближайшее время.-0-