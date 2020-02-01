Волейболистки "Минчанки" победили "Динамо-Метар" из Челябинска в матче российской суперлиги

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" победили челябинское "Динамо-Метар", с которым работает наставник сборной Беларуси Денис Матвеев в матче российской суперлиги со счетом 3:2 (25:17, 21:25, 15:25, 25:23, 18:16), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Достаточно легко выиграв первый сет, волейболистки "Минчанки" затем не смогли удержать заданный уровень в последующих двух отрезках игры. Оказавшись в роли догоняющих, подопечные Виктора Гончарова взяли ситуацию в свои руки, перевели матч на тай-брейк и в укороченной партии добились трудной, но от этого не менее ценной четвертой виктории в сезоне.

Самой результативной волейболисткой минской команды стала Екатерина Сокольчик, набравшая 21 пункт. Отметим также Викторию Секретову и Надежду Владыко. Каждая из этих спортсменок принесла команде по 13 очков. Неувядающая Оксана Ковальчук записала на свой счет 11 результативных действий. В обороне показателя в 58 % позитивного приема достигла либеро "Минчанки" Виктория Панасенко.

Благодаря этому успеху белорусский клуб поднялся на 10-ю позицию в турнирной таблице суперлиги, опережая "Динамо-Метар" и красноярский "Енисей". В следующем туре, 9-го февраля, "Минчанка" дома примет саратовский "Протон".-0-