Волейболистки "Минчанки" победили "Динамо-Метар" из Челябинска в матче российской суперлиги

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 1 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Новости
23:16 ЕС направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения В мире
22:25 Витебчанин выстрелил в супругу и сбежал. Его задержали в гаражном кооперативе Происшествия
22:23 Волейболисты "Шахтера" обыграли гомельскую "Энергию" в центральном матче чемпионата Беларуси Спорт
21:39 Три хоккеиста минской "Юности" получили белорусское гражданство Спорт
21:09 Хоккеисты "Юности" обыграли солигорский "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси Спорт
20:59 Волейболистки "Минчанки" победили "Динамо-Метар" из Челябинска в матче российской суперлиги Спорт
20:45 Три человека погибли при стрельбе в жилом доме в Торонто В мире
20:21 Футболисты солигорского "Шахтера" победили "Ахмат" на сборе в Турции Спорт
19:45 БГК имени Мешкова победил гандболистов СКА в чемпионате Беларуси Спорт
19:34 Румас и Мясникович обсудили подходы к устранению барьеров в ЕАЭС Экономика
18:52 В Японии потерпел крушение полицейский вертолет В мире
18:33 Артистка МакSим прекращает творческую карьеру Калейдоскоп
18:08 Зарплаты врачей и повышение доступности медпомощи обсудят на съезде отраслевого профсоюза Общество
18:07 Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла золото в спринте на юношеском ЧМ Спорт
17:54 Правительство предоставит Беларусбанку гарантии в погашении кредитов Завода газетной бумаги Экономика
17:36 Топливо на АЗС в Беларуси с 2 февраля дорожает на 1 копейку Экономика
17:29 ФОТОФАКТ: Кастинг "Мисс Беларусь" прошел в Гродно Регионы
17:17 Вероятность участия Азаренко в игре с командой Нидерландов минимальна - Пучек Спорт
16:53 ФОТОФАКТ: Фестиваль визуального искусства проходит в Национальном художественном музее Культура
16:45 Дмитрий Жирмонт утвержден капитаном мужской сборной Беларуси по теннису Спорт
16:32 Янчевский о визите Помпео в ПВТ: это хороший знак для развития бизнеса Экономика
16:20 Крейчикова и Мектич выиграли микст на Аustralian Open Спорт
16:02 Минское "Динамо" проиграло "Сибири" в гостевом матче чемпионата КХЛ Спорт
14:52 Белорус Дмитрий Лазовский завоевал бронзу на юниорском ЧМ по биатлону Спорт
14:51 Помпео после встречи с Лукашенко приехал в ПВТ. Что удивило американскую делегацию? Общество
14:44 Китай отменил пошлины и налоги на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом В мире
14:22 Хоккейная команда Президента победила гомельчан в матче любительского турнира Спорт
14:19 София Кенин впервые стала победительницей Australian Open Спорт
14:09 Макей: Беларусь ведет активный диалог с США по тематике прав человека Политика
13:56 Спасатели обнаружили труп мужчины при тушении пожара в подвале витебской пятиэтажки Происшествия
Все новости
Все новости
Спорт
01 февраля 2020, 20:59

Волейболистки "Минчанки" победили "Динамо-Метар" из Челябинска в матче российской суперлиги

Фото из архива
Фото из архива

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" победили челябинское "Динамо-Метар", с которым работает наставник сборной Беларуси Денис Матвеев в матче российской суперлиги со счетом 3:2 (25:17, 21:25, 15:25, 25:23, 18:16), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Достаточно легко выиграв первый сет, волейболистки "Минчанки" затем не смогли удержать заданный уровень в последующих двух отрезках игры. Оказавшись в роли догоняющих, подопечные Виктора Гончарова взяли ситуацию в свои руки, перевели матч на тай-брейк и в укороченной партии добились трудной, но от этого не менее ценной четвертой виктории в сезоне.

Самой результативной волейболисткой минской команды стала Екатерина Сокольчик, набравшая 21 пункт. Отметим также Викторию Секретову и Надежду Владыко. Каждая из этих спортсменок принесла команде по 13 очков. Неувядающая Оксана Ковальчук записала на свой счет 11 результативных действий. В обороне показателя в 58 % позитивного приема достигла либеро "Минчанки" Виктория Панасенко.

Благодаря этому успеху белорусский клуб поднялся на 10-ю позицию в турнирной таблице суперлиги, опережая "Динамо-Метар" и красноярский  "Енисей". В следующем туре, 9-го февраля, "Минчанка" дома примет саратовский "Протон".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
волейбол
Новости рубрики Спорт
Фото ВК "Шахтер" Волейболисты "Шахтера" обыграли гомельскую "Энергию" в центральном матче чемпионата Беларуси
Фото из архива Три хоккеиста минской "Юности" получили белорусское гражданство
Фото hockey.by Хоккеисты "Юности" обыграли солигорский "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси
Фото ФК "Ахмат" Футболисты солигорского "Шахтера" победили "Ахмат" на сборе в Турции
Фото БГК имени Мешкова БГК имени Мешкова победил гандболистов СКА в чемпионате Беларуси
Фото из архива Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла золото в спринте на юношеском ЧМ
Главное
Александр Лукашенко и Майкл Помпео во время встречи Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Лукашенко и Помпео провели двухчасовые переговоры
США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% и по конкурентным ценам - Помпео
Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего развития евразийской интеграции - Румас
Изменения февраля: повышаются некоторые виды пенсий и детские пособия
Топ-новости
Лукашенко - Помпео: мы с вами давно знакомы, но заочно
Помпео: мы не говорим Беларуси выбирать между Россией и США
Лучшие фото БЕЛТА в январе
Хоккейная команда Президента победила гомельчан в матче любительского турнира
Румас и Мясникович обсудили подходы к устранению барьеров в ЕАЭС
Помпео после встречи с Лукашенко приехал в ПВТ. Что удивило американскую делегацию?
Топливо на АЗС в Беларуси с 2 февраля дорожает на 1 копейку
ФОТОФАКТ: Кастинг "Мисс Беларусь" прошел в Гродно
ФОТОФАКТ: Фестиваль визуального искусства проходит в Национальном художественном музее
Кочанова: взаимодействие депутатского корпуса с местными органами власти должно быть эффективным
Тарифы на транзит российской нефти по Беларуси повышаются на 6,6%
Белорус Дмитрий Лазовский завоевал бронзу на юниорском ЧМ по биатлону
Представители Администрации Президента проведут 4-7 февраля приемы граждан
Правительства Беларуси и РФ в ближайшее время обсудят в Москве все нерешенные вопросы, в том числе в энергетике
Телеканал "Беларусь 24" отмечает 15-летие
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.