Волейболистки "Минчанки" победили "Коммунальник-МГУ" и вышли в финал чемпионата Беларуси

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" выиграли у могилевского "Коммунальника-МГУ" третий матч полуфинальной серии со счетом 3:0 (25:16, 25:13, 25:19) и вышли в решающую стадию турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра проходила под диктовку столичных волейболисток, которые превосходили соперниц практически во всех компонентах игры и меньше ошибались. Могилевчанки пытались оказать сопротивление и выглядели на фоне соперниц, выступающих в российской суперлиге весьма достойно. Тренерский штаб "Коммунальника" корректировал игру подопечных с помощью замен. Однако сказался класс столичной команды и именно подопечные Станислава Саликова получили право оспаривать золотые медали турнира. Первые две игры в Могилеве завершились в пользу столичной дружины со счетом 3:1 (25:17, 24:26, 25:12, 25:17) и 3:0 (25:16, 25:19, 26:24).

Соперницами "Минчанки" в споре за золото чемпионата Беларуси станут волейболистки брестского "Прибужья". Команда Натальи Мелянюк в полуфинальной серии была сильнее "Минчанки-2", взяв верх в серии до трех побед в четырех матчах: 3:2 (19:25, 25:20, 25:20, 27:29,15:13), 3:0 (25:19, 25:22, 25:23), 1:3 (25:23, 20:25, 24:26, 23:25), 3:2 (21:25, 25:17, 23:25, 25:14, 15:11). -0-