Волейболистки "Минчанки" победили "Протон" в заключительном матче российской суперлиги

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" победили саратовский "Протон" со счетом 3:2 (24:26, 25:21, 25:19, 18:25, 15:13) в заключительном матче российской суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда перед заключительным туром занимала десятое место в турнирной таблице, и победа предоставляла нашим волейболисткам шанс на выход в плей-офф. Однако в другом матче тура конкурентки "Минчанки" волейболистки "Ленинградки" были сильнее красноярского "Енисея" - 3:2 и стали обладателями последней путевки в плей-офф. Подопечным Виктора Гончарова оставалось лишь громко хлопнуть дверью в дебютном сезоне российского чемпионата.

Аутсайдер турнира "Протон" оказал упорное сопротивление. Лидеры гостей, среди которых и белоруска Вера Костючик, уверенно действовали в нападении. Победитель в прошедшем матче определился в пятой партии. Этот отрезок уверенно провела "Минчанка", которая усилиями Оксаны Ковальчук, Анны Калиновской, Богданы Анисовой и Екатерины Сокольчик создала комфортное преимущество и смогла победить -, 3:2 по партиям.-0-