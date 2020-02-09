Волейболистки "Минчанки" победили саратовский "Протон" в домашнем матче российской суперлиги

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" на своей площадке победили саратовский "Протон", цвета которого защищает либеро сборной Беларуси Ольга Павлюковская, в матче российской суперлиги со счетом 3:2 (25:23, 21:25, 25:14, 14:25, 15:10), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчанки добились очередной виктории в суперлиге, как всегда, не без приключений. Выиграв первый сет белоруски не смогли закрепить свое преимущество и гостьи из Саратова сравняли счет. Казалось, что после третьего сета удача уже окончательно взяла сторону минских волейболисток. Тем более, что четвертый отрезок матча хозяйская дружина начала очень здорово. Однако в итоге получила от соперниц чувствительный ответный удар, в результате которого "Протон" оказался впереди на 11 очков. Казалось бы воодушевленные подопечные Юрия Маричева уже своего не упустят. Но бойцовские качества белорусских волейболисток вновь оказались на высоте. Стоит отметить солидную игру в атаке Екатерины Сокольчик. На приеме, цементируя оборону удачно действовала Виктория Панасенко. Достойна слов восхищения и неувядающая Оксана Ковальчук.

Таким образом, победная серия "Минчанки" составила пять матчей кряду, если считать успехи на международной арене. Благодаря виктории над саратовками белорусский клуб поднялся на 8-ю строчку турнирной таблицы российской суперлиги, оказавшись в зоне плей-офф. В следующем туре, 16 февраля команда из Минска проведет матч в гостях против "Сахалина".-0-

Фото Сергея Шелега