11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" потерпели второе поражение на предварительной стадии Кубка России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На сей раз обидчицами подопечных Станислава Саликова стали спортсменки "Тулицы", у которых на победу над белорусками ушло пять партий - 3:2 (25:27, 27:25, 25:23, 20:25, 15:13).

Матч прошел в очень упорной борьбе. "Минчанка", уверено начав, выиграла первую партию, но удержать заданную планку не смогла. В итоге последующие два сета остались за их соперницами из Тулы. Казалось бы, выигранная со значительным преимуществом четвертая партия внесет перелом в ход встречи. Однако надежды на это не оправдались. На тай-брейке удача улыбнулась "Тулице".

Положение в четвертой группе, где выступает белорусский клуб, сейчас таково: "Тулица" - 8 очков (3 игры), "Липецк" - 5 (2), "Минчанка" - 2 (2), "Спарта" - 0 (1), "ЮЗГУ-Атом" - 0 (2).

В субботу, 12 сентября, подопечные Станислава Саликова померятся силами с нижегородской "Спартой", а в заключительный день турнира сразятся с "ЮЗГУ-Атомом" из Курска. Для того чтобы попасть в полуфинал Кубка России, белорускам нужно финишировать в своей группе не ниже второго места.-0-