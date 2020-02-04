4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" пробились в четвертьфинал Кубка ЕКВ по итогам двухматчевого противоборства с боснийской командой "Единство" из Брчко. После победы дома со счетом 3:0 по партиям, в гостевом поединке белоруски были сильнее - 3:1 (25:21, 25:21, 22:25, 25:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Боснийки, ударно начали встречу, со старта обеспечив себе комфортное преимущество в счете, однако белоруски смогли в концовке вырвать победу. Второй сет сложился примерно по такому же сценарию. После того как счет по сетам стал 2:0 в пользу "Минчанки", судьба путевки в четвертьфинал Кубка ЕКВ была предрешена.

Разочарованные игроки "Единства" смогли выиграть сет, но четвертая партия прошла под диктовку белорусок, оформивших окончательную победу.

Самыми результативными в рядах "Минчанки" стали Ольга Богданова, заработавшая 16 очков и Екатерина Сокольчик, совершившая 13 результативных действий. Либеро гостей Виктория Панасенко заработала 44 % позитивного приема. У соперниц лучший бомбардир Анджелка Радишкович с 19-ю пунктами.

Первые матчи четвертьфинальной стадии Кубка ЕКВ среди женских команд состоятся ориентировочно 18-20 февраля. Ответные поединки пройдут 3-5 марта.-0-