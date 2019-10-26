"Минчанка" проиграла калининградскому "Локомотиву" в российской волейбольной суперлиге

Во время матча. Фото ВК "Минск"

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проиграли в домашней встрече калининградскому "Локомотиву" в третьем туре регулярного чемпионата России в суперлиге со счетом 0:3 (16:25, 18:25, 11:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский клуб вторую игру кряду проводил без главного тренера Виктора Гончарова, который продолжает находиться под присмотром врачей. Командой вновь руководил старший тренер Сергей Кузнецов.

Залогом успеха "Локомотива" в матче стали успешные действия на подаче и активная игра в нападении. Все три сета прошли по одинаковому сценарию. Серебряные призеры прошлогоднего чемпионата России со старта уходили вперед, а минская команда тщетно пыталась выровнять ситуацию на площадке.

Сергей Кузнецов пытался повлиять на ход игры, варьируя состав, однако перестановки не помогали. Минчанки были вынуждены признать поражение в трех сетах.

После трех туров на счету белорусского клуба осталось три очка. Следующий матч "Минчанка" проведет в гостях против "Ленинградки", цвета которой защищает белоруска Анастасия Гарелик.-0-

Фото ВК "Минск"