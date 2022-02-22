Волейболистки "Минчанки" проиграли московскому "Динамо" в матче российской суперлиги

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" дома уступили московскому "Динамо" в очередном матче женского чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Станислава Саликова не сумели взять у соперниц из Москвы ни единого сета - поражение в трех партиях 0:3 (15:25, 18:25, 16:25). В турнирной таблице суперлиги "Динамо" из столицы России с 39 очками идет четвертой. "Минчанка" же располагается на десятом месте, набрав 16 баллов в 17 встречах. От проходного в плей-офф восьмого места белорусок отделяет 8 очков.

Следующий матч женского чемпионата России по волейболу "Минчанка" проведет 26 февраля в гостях у лидера турнира - "Динамо-Ак Барс" из Казани.-0-