Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
19 декабря 2018, Ср
-8°C
Переменная облачность EUR 2.4132
USD 2.1262
RUB 3.1849
Главное
Александр Лукашенко "Спорт - не лотерея" - Лукашенко требует обеспечить максимальную эффективность госвложений в отрасль
Президент
Пенсии в Беларуси в 2019 году должны вырасти более чем на 14% - Костевич
Общество
Проект обновленного Налогового кодекса принят в первом чтении
Общество
"Я так долго ждала этого звонка!" Минчанка выиграла квартиру от "Евроопт" и расплакалась от счастья!
Общество
"Дана Холдингс": в новый год - в ритме "Вальса"!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Пенсионерка погибла под колесами микроавтобуса в Буда-Кошелевском районе
09:22 Происшествия
В Уганде автобус сорвался со скалы: погибли 19 человек
09:06 В мире
Определен порядок проведения аукционов по продаже акций на БУТБ
09:00 Экономика
Премьера Гомельского молодежного театра пригласит юных зрителей в новогоднее путешествие
08:42 Культура
В Солигорске из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 15 человек
08:27 Происшествия
Офис Деда Мороза начнет работу в Могилеве 23 декабря
08:24 Регионы
Более 20 лыжных трасс планируется обустроить в Брестской области
08:09 Регионы
Цена нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель
07:50 В мире
Батлеечные театры из районов Витебской области соберутся на "Новогоднем чуде"
07:38 Регионы
Волейболистки "Минчанки" проведут первый домашний матч в Лиге чемпионов
07:23 Спорт
Лукашенко: работы Галины Волчек выделяются психологической глубиной созданных образов
07:00 Президент
Картина дня: Лукашенко о спортивных результатах, прогноз по росту пенсий и научные достижения года
06:55 Общество
Известная певица погибла в результате падения автомобиля в реку
01:20 В мире
Король Бельгии отложил решение об отставке премьер-министра
00:37 В мире
В немецком Кельне из-за бомбы эвакуировали тысячу человек
00:04 В мире
Премьер-министр Бельгии подал в отставку
23:27 В мире
В Австралии из-за сильных дождей разрушены дороги
22:59 В мире
"Аль-Айн" вышел в финал клубного ЧМ по футболу, одолев "Ривер Плейт"
22:41 Спорт
Ученые предлагают использовать в сельском хозяйстве шмелей вместо дронов
22:02 Технологии
Приморские экологи опасаются скорой гибели находящихся в китовой тюрьме косаток
21:59 В мире
Все новости
Темы
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Новый год Новый год
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Волейболистки "Минчанки" проведут первый домашний матч в Лиге чемпионов

Спорт 19.12.2018 | 07:23
Во время предматчевой тренировки белорусского клуба. Фото "Минчанки"
Во время предматчевой тренировки белорусского клуба. Фото "Минчанки"

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проведут сегодня первый домашний матч в Лиге чемпионов против итальянской "Новары", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча группы С начнется во Дворце спорта "Уручье" в 20.00. Итальянский клуб является серебряным призером национального чемпионата и удачно стартовал в текущем розыгрыше Лиги, обыграв в первом туре польскую команду "Будовляны" из Лодзи - 3:0. "Минчанка" на старте этого турнира уступила на выезде французскому "Расингу" из Канн - 0:3.

Перед игрой с "Новарой" минчанки порадовали болельщиков победой в Кубке Беларуси. Вернулась в строй после травмы и основная нападающая белорусок Анна Гришкевич, которая уже набрала неплохие игровые кондиции.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь, волейбол, Италия, Лига чемпионов
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
﻿
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4132 BYN 2.42 BYN 2.425 BYN
USD
2.1262 BYN 2.128 BYN 2.133 BYN
RUB
3.1849 BYN 3.165 BYN 3.18 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Народ устал ждать результатов" - Лукашенко рассчитывает на победы белорусов на Европейских играх
Все видео

Фотоновости

Хоккеисты "Динамо-Минск" обыграли в домашнем матче одноклубников из Риги
Все фото

Инфографика

Основные социально-экономические показатели Беларуси в январе-ноябре Основные социально-экономические показатели Беларуси в январе-ноябре 2018 года к январю-ноябрю 2017-го: ВВП - 103,2%, выпуск продукции промышленности* - 106,1%, выпуск продукции сельского хозяйства - 96,5%, инвестиции в основной капитал - 107,9% и т.д.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко расставил приоритеты в финансировании спорта
Лукашенко: работы Галины Волчек выделяются психологической глубиной созданных образов
БФФ предлагает открыть в разных районах Минска специализированные футбольные школы
Политика
Во время встречи. Фото МИД Беларуси Перспективы сотрудничества Беларуси и Швейцарии обсуждены в Минске
Полад Бюльбюль оглы переизбран председателем правления фонда гуманитарного сотрудничества СНГ
Председательство Таджикистана в СНГ было успешным и результативным - Лебедев
Экономика
Фото из архива Депутаты приняли в первом чтении проект бюджета Беларуси на 2019 год
Определен порядок проведения аукционов по продаже акций на БУТБ
На Петриковском ГОК вскрыт промышленный горизонт по добыче руды
Происшествия
Фото из архива Пенсионерка погибла под колесами микроавтобуса в Буда-Кошелевском районе
В Солигорске из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 15 человек
Вероятной причиной ДТП в Толочинском районе стало нарушение скоростного режима
Общество
Ирина Костевич. Фото из архива Пенсии в Беларуси в 2019 году должны вырасти более чем на 14% - Костевич
Картина дня: Лукашенко о спортивных результатах, прогноз по росту пенсий и научные достижения года
Белорусские печники создадут профессиональное общественное объединение
Регионы
Фото из архива В Гомельской области комиссии по содействию занятости направили на трудоустройство более 200 человек
Офис Деда Мороза начнет работу в Могилеве 23 декабря
Более 20 лыжных трасс планируется обустроить в Брестской области
Технологии
10 важных советов для перехода в облако
Ученые предлагают использовать в сельском хозяйстве шмелей вместо дронов
Всемирный банк выделит $25 млрд на развитие интернета в Африке
Культура
Коллекцию Национального художественного музея пополнил "Натюрморт" Михаила Кикоина
Премьера Гомельского молодежного театра пригласит юных зрителей в новогоднее путешествие
Фестиваль искусств "Беларускія таленты" собрал около 1,7 тыс. конкурсантов
В мире
Фото DPA В немецком Кельне из-за бомбы эвакуировали тысячу человек
В Уганде автобус сорвался со скалы: погибли 19 человек
Цена нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель
Калейдоскоп
Фото Walt Disney Суд в США обязал браконьера ежемесячно пересматривать мультфильм про Бэмби
В Милане испекли самый большой в мире рождественский кекс
Медик рассказала, какие сладости предпочтительнее дарить детям на Новый год
Газета 7 дней
Дорожные курсанты
Легендарный «полтинник»
Анатолий Лемешенок: Учиться профессионализму – у БЕЛТА
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия