Волейболистки "Минчанки" проведут первый домашний матч в Лиге чемпионов

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проведут сегодня первый домашний матч в Лиге чемпионов против итальянской "Новары", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча группы С начнется во Дворце спорта "Уручье" в 20.00. Итальянский клуб является серебряным призером национального чемпионата и удачно стартовал в текущем розыгрыше Лиги, обыграв в первом туре польскую команду "Будовляны" из Лодзи - 3:0. "Минчанка" на старте этого турнира уступила на выезде французскому "Расингу" из Канн - 0:3.

Перед игрой с "Новарой" минчанки порадовали болельщиков победой в Кубке Беларуси. Вернулась в строй после травмы и основная нападающая белорусок Анна Гришкевич, которая уже набрала неплохие игровые кондиции.-0-