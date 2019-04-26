Волейболистки "Минчанки" сыграют с "Протоном" в утешительном турнире российской суперлиги

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском дворце спорта "Уручье" сегодня начнется завершающий этап утешительного турнира за 9-12-е места открытого чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Волейболистки "Минчанки" в 18.30 встретятся с аутсайдером российской суперлиги саратовским "Протоном", за который играет белоруска Вера Костючик. В субботу, 27 апреля, подопечные Виктора Гончаров сыграют с волейболистками "Сахалина" с белоруской Еленой Лозюк в составе, а 28 апреля завершат турнир матчем с челябинским клубом "Динамо-Метар", который тренирует белорус Денис Матвеев.

Волейболистки "Минчанки" проводят тренировку перед игрой с "Протоном". Фото ВК "Минск"

Первый этап утешительного турнира прошел в середине апреля в Южно-Сахалинске. Там чемпионки Беларуси обыграли "Протон" с "сухим" счетом 3:0, а затем уступили "Сахалину" - 2:3 и "Динамо-Метару" - 0:3.

Положение команд перед заключительным туром: "Минчанка" - 25 очков, "Сахалин" - 24, "Динамо-Метар" - 8, "Протон" - 6.

По итогам регулярного сезона волейболистки "Минчанки" заняли 9-е место и не сумели пробиться в восьмерку участников плей-офф. В медальных сериях уже состоялись первые поединки. В борьбе за чемпионский титул московское "Динамо" уверенно переиграло калининградский "Локомотив" - 3:0. В соперничестве за бронзу волейболистки "Уралочки" из Екатеринбурга с таким же счетом обыграли в Казани местное "Динамо". Серии продлятся до трех викторий одной из команд.-0-