Волейболистки "Минчанки" укрепили лидерство в финальной серии чемпионата Беларуси

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" обыграли брестское "Прибужье" со счетом 3:0 (25:16, 25:8, 25:18) и укрепили лидерство в финальной серии чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На сей раз брестчанок хватило лишь на начало стартовой партии. Они, надежно сыграв от обороны, не позволили соперницам оторваться на комфортное расстояние. Однако постепенно нити игры оказались в руках столичной дружины, которая во второй партии не позволила "Прибужью" набрать даже десяти очков. В третьем сете подопечные Натальи Мелянюк пытались вернуться в игру, но безрезультатно. "Минчанка" переиграла соперниц на подаче, совершив 10 эйсов против двух у соперниц. Столичные волейболистки были предпочтительнее также на приеме, блоке и в атаке.

Самой результативной в рядах "Минчанки" стала Маргарита Степаненко, набравшая 18 очков. У Надежды Владыко, которая поставила точку в матче, играя первым темпом, и Надежды Смирновой - по 12 результативных действий. Счет в серии до трех побед стал 2:0 в пользу "Минчанки". Следующий матч команды проведут 17 апреля в столице.-0-