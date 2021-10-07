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Спорт
07 октября 2021, 23:41

Волейболистки "Минчанки" уступили греческому "Олимпиакосу" в матче квалификации Лиги чемпионов

Фото из архива
Фото из архива

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили греческому "Олимпиакосу" в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Игра в Пирее завершилась со счетом 2:3 (21:25, 27:25, 23:25, 25:20, 13:15) не в пользу подопечных Станислава Саликова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский клуб, не слишком удачно начав встречу, смог перевести игру на тай-брейк. Но в волейбольной лотерее удача больше сопутствовала "красно-белым". Греческая команда чуть лучше сыграла на приеме и в атаке. Козырями белорусок стала подача и игра на блоке. Самыми результативными игроками матча стали выступающая за греческий клуб голландка Саския Хиппе, заработавшая 24 очка и белоруска Алена Лозюк - 21 пункт.

Ответный матч "Минчанка" и "Олимпиакос" проведут 14 октября в белорусской столице.-0-

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