8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили казанскому "Динамо" в матче 8-го тура российской суперлиги, со счетом 1:3 (19:25, 23:25, 27:25, 11:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруски неудачно начав встречу, собрались и смогли выиграть третий сет. Однако на большее подопечные Виктора Гончарова рассчитывать не смогли. В заключительной партии у минчанок окончательно разладился прием, перестала получаться и игра первым темпом. Все попытки тренерского штаба гостевой дружины изменить ситуацию ни к чему ни привели.

Самым результативным игроком в составе "Минчанки" стала Ольга Богданова, набравшая 19 очков. У соперниц главным бомбардиром стала Ирина Королева, набравшая 21 пункт. Стоит также отметить легионерок "Динамо". Саманта Фабрис из Хорватии и доминиканка Бетания де ла Крус заработали по 20 очков.

После восьмого тура "Минчанка" занимает в турнирной таблице суперлиги 11-е место с двумя победами в активе. Следующий матч белорусская команда проведет 13 декабря на домашней площадке ДС "Уручье" против "Уралочки-НТМК" легендарного уроженца Брестчины Николая Карполя. Встреча начнется в 15:00. -0-