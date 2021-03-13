Волейболистки "Минчанки" уступили "Ленинградке" в первом матче плей-офф российской суперлиги

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили "Ленинградке" в первом матче плей-офф квалификационного раунда российской суперлиги. Команда Станислава Саликова была вынуждена признать силу соперниц со счетом 2:3 (25:16, 25:23, 26:18, 26:28, 24:26, 11:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Очень здорово начав матч белорусская команда была близка к победе, однако сила воли игроков "Ленинградки" оказалась сильнее. Благодаря четкой подаче, хорошей игре на блоке и агрессивной игре в нападении питерская команда смогла перевернуть ход матча и добиться успеха.

Самым результативным игроком матча стала белорусская нападающая "Ленинградки" Анастасия Гарелик, заработавшая 24 очка. Еще одна белорусская волейболистка в составе российской команды, Екатерина Сокольчик записала на свой счет 16 пунктов. У минчанок наибольшее число очков в командную копилку принес дуэт Виктории Секретовой (16 очков) и Надежды Смирновой (14 очков).

Следующий матч в серии до двух побед команды проведут 20 марта. Победитель данного противоборства станет участником "Финала шести", игры которого намечены с 28 марта до 3 апреля.-0-