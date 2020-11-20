20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили московскому "Динамо" в матче российской суперлиги. Игра в столице России завершилась со счетом 0:3 (17:25, 20:25, 12:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Более титулованная команда из Москвы с самого начала показала серьезность своих намерений и диктовала свои условия на протяжении всего матча. Минчанки пробовали организовать эффективную контригру и были близки к тому, чтобы оставить за собой второй сет матча, но опыт московской дружины сказался, и победу праздновало "Динамо".

В рядах победительниц отметим белоруску Анну Климец. Воспитанница барановичской школы волейбола, выступающая на позиции блокирующей, набрала 13 очков, став одной из самых результативных волейболисток в своей команде.

Что касается "Минчанки", то тут наибольшее число очков заработала Виктория Секретова - 11 пунктов. У Надежды Столяр и Татьяны Маркевич на счету по 8 очков.

Следующий матч "Минчанка", потерпевшая шестое поражение в шести играх, проведет 28 ноября. В домашней встрече соперницами команды Станислава Саликова станут волейболистки саратовского "Протона".-0-