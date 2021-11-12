Волейболистки "Минчанки" уступили московскому "Динамо" в матче российской суперлиги

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили московскому "Динамо" в гостевом матче российской суперлиги со счетом 0:3 (22:25, 21:25, 17:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая партия началась с того, что игроки минской дружины провели комбинацию "зона" и Надежда Столяр заработала первое очко для своего клуба. Однако Элица Василева, Екатерина Полякова и Наталья Кроткова вывели российскую команду вперед. В дальнейшем подопечные Константина Ушакова успешно сохраняли добытую разницу в счете, хотя белоруски и пытались доставить конкуренткам как можно больше проблем.

Большую часть второй партии "Минчанка" вела в счете. Отметим Ксению Лебедкину, Надежду Столяр и Викторию Секретову, доставлявших немало хлопот звездным москвичкам. Однако удержать преимущество белоруски не смогли. Постепенно отрыв растаял. Ключевые события развернулись при счете 15:15. Сначала Надежда Смирнова отправила мяч в аут, а затем на блоке отлично сыграла Ирина Фетисова из "Динамо". Несколько удачных атак российской дружины и в концовке сета "Минчанка" уже уступала 16:20 и отыграться уже не смогла.

В заключительной трети матча минчанки позволили соперницам с самого начала выйти вперед и постепенно нарастить преимущество, необходимое для победы. Точку в матче своей фирменной атакой поставила именитая Наталия Гончарова.

Это четвертое поражение команды Станислава Саликова в шести матчах. После него на счету "Минчанки" осталось шесть очков.-0-