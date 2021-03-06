Волейболистки "Минчанки" уступили "Протону" в матче российской суперлиги

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили саратовскому "Протону" в выездном матче 26-го тура российской суперлиги со счетом 1:3 (25:19, 18:25, 18:25, 19:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда очень хорошо начала данное противоборство, диктуя соперницам условия по ходу стартовой партии. Однако развить успех белоруски не смогли.

"Протон" лучше их смотрелся в атаке и на приеме. Кроме того, не смогли минчанки получить преимущество в игре на блоке. Не сумев преодолев в оставшихся трех сетах матча рубеж в 20 очков.

Самыми результативными игроками команды Станислава Саликова стали Надежда Смирнова, Маргарита Степаненко и Татьяна Маркевич, заработавшие по 13 очков. По девять пунктов заработали Надежда Столяр и Виктория Секретова.

Несмотря на это поражение "Минчанка" продолжает борьбу за выход в плейофф. Белорусская дружина занимает 10-е место в турнирной таблице, одержав девять побед в 24-х встречах.

Ближайшие встречи 9 и 10 марта команда проведет матчи против челябинского "Динамо-Метара".-0-