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24 декабря 2020, 17:28

Волейболистки "Минчанки" выиграли Кубок Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" выиграли Кубок Беларуси. Решающая игра турнира в столичном спорткомплексе "Уручье" завершилась со счетом 3:2 (25:14, 23:25, 27:29, 25:21, 15:11) в пользу подопечных Станислава Саликова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Впрочем, путь к победе изможденной напряженным игровым графиком столичной дружины легким не назвать. Первый сет прошел под диктовку участниц российской суперлиги, которые превосходили соперниц из Гродно во всех компонентах волейбола и заслуженно отпраздновали успех. Казалось бы, минчанки и дальше поведут игру в таком ключе и добьются успеха, но не тут-то было.

После перерыва ситуация на площадке изменилась. Волейболистки "Минчанки" стали много ошибаться на блоке и в защите. Порой преимущество "Коммунальника-ГрГУ" по ходу второй партии достигало пяти и более очков. Столичная команда смогла за счет опыта матчей на высоком уровне сократить отставание до минимума, но помешать подопечным Дмитрия Кота выиграть не смогли.

Третья партия вначале проходила с преимуществом "Минчанки", но силы начали покидать игроков этой дружины. Гродненчанки воспользовались ситуацией и, лучше проведя концовку сета, довели его до победы. Отметим пасующую "Коммунальника-ГрГУ" Анну Джафар, которая умело дирижировала действиями своих подруг по команде, и Анастасию Миклашевич, завершавшую львиную долю атак дружины в зелено-черной форме.

Четвертый сет прошел в равной борьбе. То одна, то вторая команда вырывалась вперед, но до конца сета ситуация на площадке была неочевидна. Станислав Саликов с помощью замен оживил поникшую было дружину и столичные волейболистки смогли сравнять счет по партиям. На тай-брейке столичная команда окончательно перехватила инициативу и добилась столь трудной победы.-0-

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