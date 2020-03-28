Волейболистки "Минчанки" заняли 10-е место в российской суперлиге

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всероссийская федерация волейбола объявила о досрочном завершении суперлиги среди мужских и женских команд. Решением ВФВ итоговое положение команд определено по результатам предварительного этапа. Таким образом, "Минчанка" второй год подряд заняла в турнире 10-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда из Минска, начинавшая сезон под руководством Виктора Гончарова, добилась на педварительном этапе суперлиги показателя в 5 побед за 16 матчаей предварительного этапа и заработала 16 очков.

Согласно первоначальному регламенту белорускам предстояли поединки в плей-ауте за 9-12-е места, но в итоге, российские волейбольные власти сначала перенесли его проведение на неопределенный срок, а затем и вовсе отказались от его проведения. Также не были проведены матчи плей-офф суперлиги за 1-4 и 5-8 места.

Решение было принято в связи с невозможностью дальнейшего проведения турниров в условиях ухудшающейся эпидемиологической обстановки, принимая во внимание сроки трансферных сертификатов FIVB, а также учитывая мнение представителей клубов, большинство из которых проголосовали за досрочное завершение сезона.-0-