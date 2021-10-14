Волейболистки "Минчанки" завершили выступление в квалификации Лиги чемпионов

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" потерпели поражение от греческого "Олимпиакоса" - 0:3 (19:25, 22:25, 22:25) и завершили выступление в квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая игра дружин завершилась со счетом 2:3 не в пользу чемпионок Беларуси. Для продолжения турнирной борьбы "Минчанке" нужно было выигрывать в трех или четырех партиях. Еще один вариант - надеяться на удачу после победы в пятисетовом поединке.

Греческая команда превосходила хозяек площадки во всех компонентах волейбола. Сценарий всех трех партий был практически идентичен. "Олимпиакос" со старта добивался комфортного преимущества и дальше спокойно играл на его сохранение. В заключительном сете белорускам удалось догнать оппоненток - 16:16. Но развить успех они не смогли, признав превосходство команды из Пирея.

Самыми результативными игроками "Минчанки" стали Виктория Секретова (13 очков) и Надежда Смирнова (10 очков). У "Олимпиакоса" на острие атак не было равных Вильме Салос Россель. Кубинка заработала для своей команды 23 очка.-0-