Волейболистки молодежной сборной сыграли с "Минчанкой" при подготовке к ЧЕ

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки молодежной женской сборной Беларуси при подготовке к чемпионату Европы-2020 в своей возрастной группе провели спарринг с "Минчанкой", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

Встреча в спорткомплексе "Чижовка-Арена" по согласованию сторон состояла из четырех партий и завершилась в пользу "Минчанки" со счетом 4:0. Это первая из трех товарищеских встреч, запланированных между командами.

Молодежная женская сборная Беларуси на ЧЕ-2020 по волейболу (U-19) попала в Группу I, базирующуюся в Зенице. Подопечные Ольги Пальчевской откроют состязания 22 августа матчем против дружины Италии (начало встречи в 21.30 по минскому времени). Затем волейболистки из Беларуси сразятся с дружинами Сербии (23 августа, 19.00), Словакии (24 августа, 16.30), Польши (26 августа, 16.30) и Боснии и Герцеговины (27 августа, 19.00).

Во второй группе, которая свои матчи будет проводить в Хорватии, играют сборные Хорватии, России, Турции, Германии, Болгарии и Франции.

В Зенице 29-30 августа пройдут полуфиналы и решающие встречи в борьбе за медали. Осиек в те же сроки примет матчи утешительного турнира среди дружин, претендующих на 5-8 места.-0-