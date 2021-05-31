31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси уступили чешкам в матче золотой Евролиги со счетом 1:3 (7:25, 25:22, 12:25, 21:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч с самого начала пошел не по сценарию белорусской команды, игроки которой смогли набрать лишь семь очков в стартовом сете. Вторая партия прошла под диктовку белорусок, которые добились успеха на этом отрезке матча. Однако далее инициатива окончательно перешла в руки чешских волейболисток, которые довели матч до победы.

Самой результативной волейболисткой в составе белорусской команды стала Екатерина Сокольчик, на счету которой 12 очков. Анна Климец заработала 9 пунктов. У чешек 19 очков набрала Габриэла Орвосова. Ее подруги по команде Ева Годанова и Вероника Трнкова совершили по 16 результативных действий.

После первого тура положение в группе С таково: Чехия - 9 очков (3 матча), Хорватия - 4 (3), Беларусь - 3 (3), Венгрия - 2 (3). Матчи второго тура золотой Евролиги в данном квартете, намеченные на 2-4 июня, также состоятся в Чехии.-0-