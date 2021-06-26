Волейболистки США третий раз подряд выиграли Лигу Наций

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки США выиграли Лигу Наций третий раз подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке состязаний, которые проходили в Римини (Италия) в формате "пузыря", подопечные Карча Кирая обыграли бразильскую сборную со счетом 3:1 (26:28, 25:23, 25:23, 25:21). Ранее американки выигрывали престижный турнир в 2018 и 2019 годах. В 2020 году соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.

Бронзовые медали завоевала сборная Турции. Спортсменки из страны на берегах Босфора в матче за 3-е место обыграли японок - 3:0 (25:19, 25:16, 25:17).

Самым ценным игроком (MVP) Лиги наций была признана волейболистка сборной США Мишель Бартш-Хэкли. Также в символическую сборную турнира вошли ее подруги по команде Жордин Поултер и Жюстин Вонг-Орантес, бразильянки Габи Гимарайш, Кэрол Гаттаз, Тандара Кайшета и турчанка Эда Эрдем.

Волейбольная Лига наций - ежегодный турнир национальных команд, первый розыгрыш которого прошел в 2018 году. Согласно регламенту соревнований в них участвуют 16 лучших команд мира. Из них 12 основных, которые гарантированно выступают в турнире, а еще четыре - претенденты. Худшая дружина из этого квартета покидает турнир. Ее заменяет победитель Кубка претендентов.-0-