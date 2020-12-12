Волейболисты "Марко-ВГТУ" завоевали бронзовые медали розыгрыша Кубка Беларуси

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты витебской команды "Марко-ВГТУ" завоевали бронзовые медали розыгрыша Кубка Беларуси, который продолжается в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В споре за бронзовые медали подопечные Дениса Матвеева обыграли гомельскую "Энергию" со счетом 3:0 (25:21, 25:23, 25:22). Победа витебскому клубу, выступающему без основного пасующего Ярослава Пришмонта, далась очень непросто. Гомельчане показали себя неуступчивой командой, и в каждом из сетов лишь опыт игроков витебчан позволял им в концовках партий праздновать успех.

В финале Кубка Беларуси среди мужских команд сойдутся действующий обладатель почетного трофея солигорский "Шахтер" и минский "Строитель". "Горняки" выигрывали турнир дважды, тогда как их соперники по решающему матчу владели Кубком страны восемь раз.

Волейбольный клуб "Минск", будучи принимающей стороной Кубка Беларуси, решил провести матчи без зрителей в связи с эпидемиологической обстановкой. Для болельщиков организованы онлайн-трансляции с места событий. Финальный поединок в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5. Интернет".-0-