Волейболисты минского "Строителя" выбыли из Кубка Вызова ЕКВ

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского "Строителя", уступив соперникам из чешской команды "Карловарско" в ответном матче 1/16 финала Кубка вызова ЕКВ со счетом 0:3 (19:25, 13:25, 18:25), выбыли из числа претендентов на третий по значимости трофей в европейском клубном волейболе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для продолжения борьбы в Кубке Вызова ЕКВ подопечным Александра Сингаевского необходимо было выигрывать со счетом 3:1 или 3:0. Однако чешские волейболисты с самого начала захватила нити игры в свои руки, заставив игроков белорусской команды часто ошибаться на приеме и в защите.

Не все ладилось у минчан и при игре в атаке. После того как игроки "Карловарско" выиграли и вторую партию, третий сет, по сути, стал формальностью. Однако чехи и тут не позволили себе расслабиться, доведя матч до уверенной победы.

"Карловарско" выходит в 1/8 финала Кубка Вызова ЕКВ, а "Строителю" предстоят матчи Кубка и чемпионата Беларуси.-0-

Фото ВК "Минск"