Волейболисты минского "Строителя" вышли в финал чемпионата Беларуси

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского "Строителя", обыграв "Легион" из Обухова, вышли в финал чемпионата Беларуси. Матч завершился в пользу подопечных Александра Сингаевского со счетом 3:0 (25:21, 29:27, 25:23), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на итоговый счет, команда из Гродненского района смотрелась весьма достойно, и победить малой кровью у многократных чемпионов Беларуси не получилось. Особенно им пришлось напрячься во второй партии. Команда Алексея Гедройтя, догнав минчан, даже какое-то время вела в счете, но в итоге была вынуждена признать поражение. В третьем сете также продолжилась борьба в каждом розыгрыше, но вновь "Строитель" смог найти аргументы в свою пользу.

Таким образом, завтра, 16 сентября, за бронзовые медали сыграют "Легион" и гомельская " Энергия". Матч между ними начнется в 15.00.

Начало поединка за золото назначено на 18.00. Награду высшей пробы в принципиальном противоборстве оспорят лидеры белорусского клубного волейбола - солигорский "Шахтер", действующий обладатель чемпионского титула, и минский "Строитель".

Вход для болельщиков на трибуны "Чижовка-Арены" во время матчей не ограничен. Также организована прямая трансляция с места событий. Для борьбы с распространением коронавируса организаторы просят болельщиков надевать маски.

Решение о досрочном прекращении чемпионата Беларуси среди мужских и женских команд принял исполнительный комитет Белорусской федерации волейбола в апреле, однако в начале сентября оно было отменено. Согласно новому вердикту решающая стадия состязаний проходит в формате "Финала четырех".-0-