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12 сентября 2019, 08:47

Волейболисты сборной Беларуси начнут выступление на ЧЕ матчем с командой Словении

Фото из архива
Фото из архива

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный раунд континентального первенства среди мужских команд пройдет с 12 по 29 сентября в девяти городах четырех стран: Бельгии, Франции, Нидерландов и Словении. Сборная Беларуси на первом этапе выступит в группе С в Любляне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свой первый поединок подопечные Виктора Бекши проведут против серебряных призеров чемпионата Европы - 2015 волейболистов Словении. Во второй игровой день, 13 сентября, белорусы сыграют с одними из фаворитов континентального первенства сборной России, 15 сентября состоится матч с Финляндией, 16 сентября - игра с Северной Македонией, 17 сентября белорусские волейболисты завершат первый этап турнира встречей с Турцией. Все матчи сборной Беларуси покажет телеканал "Беларусь 5". Впервые европейское первенство примут четыре страны, а участвовать в нем будут 24 национальные сборные.

Составы остальных групп:

А (Монпелье, Франция) - Франция, Италия, Болгария, Португалия, Греция, Румыния;

В (Брюссель, Антверпен, Бельгия) - Бельгия, Сербия, Германия, Словакия, Испания, Австрия;

D (Роттердам, Амстердам, Нидерланды) - Нидерланды, Польша, Чехия, Эстония, Украина, Черногория.

Матчи 1/8 финала, куда попадут по четыре лучшие команды из каждой группы, состоятся 21 сентября. Четвертьфиналы пройдут 23-24 сентября, полуфиналы - 26-27 сентября, медальные поединки состоятся 28-29 сентября. Полуфинальные поединки пройдут в спортивно-концертном комплексе "Аккор хотелс-Арена" в Париже и на "Арене Стожице" в Любляне, матч за 3-е место и финал состоятся в Париже.

Для мужской сборной Беларуси континентальный форум станет третьим в истории. В 2013 и 2015 годах команда под руководством российского специалиста Виктора Сидельникова не смогла преодолеть групповой предварительный раунд.-0-

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