Волейболисты сборной Беларуси обыграли Черногорию в матче ЧЕ-2021

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси обыграли команду Черногории в матче групповой стадии чемпионата Европы со счетом 3:0 (25:23, 25:21, 25:12), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Большую часть первой партии белорусская команда была в роли догоняющей. Но лучше сыграв на подаче и совершив меньше ошибок, подопечные Виктора Бекши смогли в концовке изменить ход сета и праздновали успех.

После перерыва белорусы сделали рывок в шесть очков, но балканская дружина не только выровняла положение со счета 1:7, но и вышла вперед - 8:6. Самоотверженно действуя в атаке и на приеме, команда Виктора Бекши вновь вернула себе лидерство и довела партию до победы.

В третьем сете разочарованные черногорцы сопротивлялись лишь в самом начале. Потом белорусы окончательно перехватили инициативу.

Самыми результативными игроками матча стали Родион Мискевич (15 очков) и Владислав Давыскиба (12 пунктов) у белорусов и Иван Звицер (12 очков) у черногорцев.-0-