Волейболисты сборной Беларуси победили Норвегию и вышли на ЧЕ-2019

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси победили в заключительном матче квалификации к чемпионату Европы соперников из Норвегии со счетом 3:0 (25:19, 25:18, 25:23) и вышли в финальную часть континентального форума, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в группе Е состоялся в Осло. Белорусская команда являлась фаворитом матча и оправдала этот статус. Подопечные Виктора Бекши уверенно действовали на подаче мяча, а во второй партии усилии игру на блоке. Наиболее результативными игроками в сборной Беларуси стали Владислав Давыскиба (14 очков), Родион Мискевич (16) и Максим Морозов (8).

Итоговое положение групп Е: Беларусь - 14 очков (6 матчей; 5 побед - 1 поражение), Испания - 14 (6; 4-2), Норвегия - 8 (6), Грузия - 0 (6).

Мужская сборная Беларуси в третий раз в истории вышла в финальную стадию чемпионата Европы. Ранее национальная команда участвовала в континентальном форуме в 2013 и 2015 году. Чемпионат Европы пройдет с 12 по 29 сентября в четырех странах: Нидерландах, Бельгии, Словении и Франции. 24 команды поборются за право сыграть в финале, который пройдет 29 сентября во Франции.-0-