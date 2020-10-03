Волейболисты сборной Беларуси уступили в полуфинале молодежного ЧЕ-2020 в Чехии

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси уступили в полуфинале молодежного чемпионата Европы соперникам из Италии. Счет встречи – 0:3 (19:25, 18:25, 19:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок проходил с ощутимым преимуществом соперников белорусов, которые, несмотря на все усилия, так и не смогли выиграть хотя бы партию. Подопечные Сергея Троцкого были близки к успеху во втором сете, по ходу которого некоторое время вели. Но в итоге были вынуждены признать поражение.

Наиболее результативным в рядах команды Беларуси был Владислав Бабкевич, набравший 12 очков. Десять пунктов заработал Владислав Давыскиба. У Дмитрия Дылевского на счету восемь баллов.

У соперников белорусов наиболее точен в завершающей стадии атак был Алессандро Мичелетто – 21 очко.

Теперь белорусской "молодежке" предстоит поединок за третье место континентального форума. Соперник команды Сергея Троцкого определится в противоборстве российской и бельгийской сборных.

Поединки за бронзу и финал молодежного чемпионата Европы пройдут 4 октября в Брно (Чехия).