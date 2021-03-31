Волейболисты "Шахтера" укрепили преимущество в финальной серии чемпионата Беларуси

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли минский "Строитель" во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси - 3:0 (25:20, 25:15, 25:16), сообщает корреспондент БЕЛТА.

При практически полном равенстве в приеме и на подаче, солигорчане превзошли соперников в атакующей игре. Однако сначала события развивались по сценарию их соперников.

В первом сете минчане со старта захватили преимущество, однако довольно быстро команда из Солигорска смогла перехватить инициативу благодаря хорошей подаче Ильи Бурова. Кроме того, в атаке отлично смотрелись Максим Шкредов и Владислав Бабкевич с Максимом Богатко, доставившие немало проблем лидерам минчан, которые лишь раз за матч смогли добраться до рубежа в 20 очков. У "Строителя" самым результативным игроком стал Сергей Окулич, на счету которого 8 пунктов.

Наставник победителей Виктор Бекша позитивно оценил игру горняков, вместе с тем отметив, что его подопечным есть в чем прибавлять: "Игрой сегодняшней я очень доволен, рад победе. Молодцы, ребята, здорово сегодня Дмитрий Ваш отпасовал. Отлично мы сегодня подавали, и он создавал такие условия, чтобы ребятам было удобно атаковать, благодаря чему мы уверенно обыгрывали соперника. Также хорошая подача сегодня способствовала тому, что мы сыграли много хороших мячей в защите, потому что отвели их от сетки, на смягченных мячах играли в защите и увеличивали отрыв в счете. Атакой и подачей доволен в полном объеме, в блоке можем еще прибавлять", - отметил главный тренер "Шахтера".

Счет в финальной серии до трех побед стал 2:0 в пользу солигорчан. Третий матч состоится 3 апреля в "Чижовка-Арене".-0-