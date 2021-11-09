Волейболисты "Шахтера" уступили немецкому СВД "Пауэрволлейс" в матче Кубка ЕКВ

9 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" уступили немецкому СВД "Пауэрволлейс" в матче 1/32 финала Кубка ЕКВ со счетом 0:3 (20:25, 22:25,21:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч прошел с преимуществом дружины из Дюрена. В первом сете хозяева площадки достаточно быстро добились премущества в четыре очка и далее старались удерживать добытый перевес.

Вторая партия началась с удачных действий солигорчан, однако удержать свое преимущество подопечные Виктора Бекши не смогли и уступили конкурентов.

Заключительный отрезок матча также прошел под диктовку команды Рафала Мурчкевича.

Самыми результативными в составе победителей стали Тобиас-Кристиан Брандт - 21 пункт и Себастьян Геверт - 14 очков.

У "горняков" в атаке диктовали условия Павел Авдоченко (13 очков) и Григорий Ющук (10).

Стоит отметить, что в Германию вместе с остальными игроками не поехали основные доигровщики "Шахтера" Андрей Марченко и Артем Масько, восстанавливающиеся после проблем со здоровьем.

По согласованию сторон, ответный матч состоится в Дюрене 10 ноября.-0-