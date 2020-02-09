9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли обуховский "Легион" в 15-м туре чемпионата Беларуси со счетом 3:0 (25:17, 25:15, 25:17), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Надежным оружием солигорчан на протяжении всего матча стал блок. Кроме того, неудержимы в нападении были Вячеслав Черепович и хорватский легионер "горняков" Иван Райич. Увы, у "Легиона" игра не пошла с самого начала. Спортсменам из Гродненского района не удалось усложнить гостям прием, благодаря чему команда из города калийщиков в каждом из трех сетов быстро добивалась комфортного преимущества и довольно быстро довела поединок до победы. Отметим, что лучшими игроками встречи были признаны представитель хозяйской дружины Никита Заморский и воспитанник обуховской ДЮСШ, ныне выступающий за "Шахтер" Вячеслав Шмат.

Кроме поединка в Обухово, состоялись еще три матча чемпионата Беларуси. Столичный "Строитель" в гостях победил "Борисов-БГУФК" - 3:0 (26:24, 25:19, 25:10). Гомельская "Энергия" не оставила шансов витебскому "Марко-ВГТУ" - 3:0 (25:18, 25:23, 25:16), а брестский "Западный Буг" преодолел сопротивление "Коммунальника" из Могилева - 3:0 (25:20, 25:17, 25:19).

В женском чемпионате Беларуси "Жемчужина Полесья" в Мозыре обыграла гродненский "Коммунальник-ГрГУ" - 3:1 (25:22, 25:22, 21:25, 25:16), а волейболистки брестского "Прибужья" дома уступили могилевскому "Коммунальнику-МГУ - 2:3 (27:29, 25:19, 25:19, 19:25, 9:15). -0-