Волейболисты солигорского "Шахтера " обыграли "Строитель" в матче чемпионата Беларуси

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли столичный "Строитель" в матче второго тура чемпионата Беларуси. Игра завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:20, 25:15) в пользу трехкратных чемпионов страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Залогом успеха "горняков" стали действия в нападении и качественные подачи. Самым результативным игроком "Шахтера" стал Вячеслав Черепович, набравший 14 очков. В "Строителе" наиболее продуктивно в атаке сыграли Сергей Антонович и Алексей Комар. У обоих по 9 пунктов.

В остальных матчах дивизиона А мужского чемпионата Беларуси зафиксированы следующие результаты: "Западный Буг" (Брест) - "Борисов-БГУФК" - 3:0 (25:18 25:18 25:21), "Коммунальник-Могилев" - "Энергия" (Гомель) - 0:3 (14:26 26:28 14:25), "МАПИД" (Минск)- "Марко-ВГТУ" (Витебск) - 3:1 (25:15 20:25 25:20 25:18).

Два матча женского чемпионата Беларуси в дивизионе А завершились следующим образом: "Минчанка-2" - "Жемчужина Полесья" (Мозырь) - 2:3 (16:25 21:25 25:19 25:23 9:15), "Коммунальник-ГрГУ" (Гродно) - "Коммунальник-МГУ" (Могилев) - 3:0 (25:23 25:20 25:13).-0-

Фото ВК "Шахтер"