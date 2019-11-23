23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" победили столичный МАПИД в матче 8-го тура чемпионата Беларуси и продолжили беспроигрышную серию в турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Виктора Бекши с самого начала матча заявили о серьезности своих намерений. Стоит отметить уверенную игру Андрея Радюка, на подаче которого команда из Солигорска добилась преимущества в первом сете. Также важную роль в успехе «горняков» сыграли Владислав Бабкевич, Максим Богатко и сербский легионер Данило Павлович.

В рядах минской команды стоит отметить Петра Миненкова, Илью Лопато и Илью Морозова. Однако их усилий для того, чтобы набрать очки, оказалось мало.

Кроме поединка в Солигорске, состоялись еще несколько матчей чемпионата Беларуси: "Строитель" (Минск) – "Западный Буг" (Брест) – 3:0 (25:13, 25:13, 25:13), "Марко-ВГТУ" (Витебск) – "Борисов-БГУФК" – 3:2 (22:25, 25:18, 25:19, 20:25, 15:11), "Энергия" (Гомель) – "Легион" (Обухово) – 3:2 (21:25, 25:20, 23:25, 26:24. 17:15).

У женщин гродненский "Коммунальник-ГрГУ" уступил дома брестскому "Прибужью" – 1:3 (20:25 25:17 17:25 25:27).-0-