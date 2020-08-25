Волейболисты солигорского "Шахтера" проведут матчи квалификации Лиги чемпионов в Швейцарии

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" проведут матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов в Швейцарии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе трехкратных победителей чемпионата страны.

Соглашение о проведении матчей в Швейцарии стало итогом видеоконференции между представителями команд, попавших в группу Е первого квалификационного раунда самого престижного еврокубкового турнира. Решение было принято для оптимизации логистики команд в условиях пандемии коронавируса.

Планируется, что игры пройдут 6-8 октября в Амрисвиле. В первый день состязаний "горняки" сыграют с хозяевами площадки. 7 октября "Шахтер" поспорит за победу с бельгийским "Гринярдом" из Маасейка. Завершит турнир за выход во второй раунд квалификации матч между швейцарским и бельгийским клубами.-0-