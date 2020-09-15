Волейболисты солигорского "Шахтера" в полуфинале чемпионата Беларуси обыграли "Энергию"

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" в полуфинале чемпионата Беларуси обыграли гомельскую "Энергию" - 3:0 (25:20, 25:23, 25:10), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные играющего тренера Романа Аплевича дали настоящий бой действующим обладателям титула чемпионов Беларуси из Солигорска. Однако опыт команды из города калийщиков в итоге сказался и в концовках двух партий: игроки "Шахтера" действовали точнее соперников. В заключительном сете борьбы не получилось. Отрезок матча прошел под контролем солигорчан, оформивших путевку в финал.

Соперник "горняков" по решающей встрече определится в вечернем противоборстве минского "Строителя" и "Легиона" из Обухово.

Вход для болельщиков на трибуны "Чижовка-Арены" во время матчей не ограничен. Также организована прямая трансляция с места событий. В целях борьбы с распространением коронавируса организаторы просили болельщиков надевать маски.

Решение о досрочном прекращении чемпионата Беларуси среди мужских и женских команд было принято исполнительным комитетом Белорусской федерации волейбола в апреле, однако в начале сентября оно было отменено. Согласно новому вердикту, решающая стадия состязаний проходит в формате "Финала четырех". Решающие поединки за бронзовые и золотые медали пройдут 16 сентября. В 15.00 начнется спор за третье место. Начало чемпионского матча назначено на 18.00. Все игры принимает столичный спорткомплекс "Чижовка-Арена".-0-