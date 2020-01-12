Волейболисты столичного "Строителя" одержали победу в матче 10-го тура чемпионата Беларуси

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты столичного "Строителя" одержали победу над могилевским "Коммунальником" со счетом 3:0 (25:22, 25:16, 25:10) в матче 10-го тура чемпионата Беларуси, на три очка приблизившись к лидерам турнира солигорскому "Шахтеру", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч начался под диктовку могилевчан, которые долго вели по ходу стартового сета. Однако в итоге опыт многократных чемпионов Беларуси сказался, и "Коммунальник" не смог переломить ход встречи. В оставшихся сетах минчане без проблем смогли одолеть неуступчивых конкурентов. Наиболее результативными игроками в команде Александра Сингаевского стали бразилец Винисиус До Сантос и Сергей Антонович, набравшие по семь очков. У "Коммунальника" лидером атак стал Павел Галота (8 пунктов).

Кроме поединка в Могилеве состоялись еще три матча чемпионата Беларуси. Столичный МАПИД дома уступил гомельской "Энергии" - 1:3 (22:25, 17:25, 26:24. 23:25). "Борисов-БГУФК" в гостях не смог сладить с обуховским "Легионом" - 3:1 (25:23, 25:23, 19:25, 25:16). Матч брестского "Западного Буга" и витебского "Марко-ВГТУ" завершился в пользу представителей юго-западного региона Беларуси - 3:0 (25:21, 25:19, 25:15).

Отметим, что солигорский "Шахтер", получивший благодаря соревновательному календарю чемпионата паузу, воспользовался ею для товарищеского матча с клубом российской суперлиги "Динамо-ЛО" (Ленинградская область). Увы, белорусы уступили - 1:3 (21:25, 25:17, 23:25, 22:25).-0-