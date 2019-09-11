Восемь белорусских дзюдоистов выступят на юниорском ЧЕ в Финляндии

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь белорусских атлетов выступят на юниорском чемпионате Европы по дзюдо, который пройдет 12-15 сентября в Вантаа (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

За медали континентального форума поборются Руслан Головачов, Артем Колосов (оба 60 кг), Дмитрий Мужайло (66 кг), Егор Трухан (73 кг), Александр Сидорик и Иван Дубина (оба 90 кг).

У девушек на татами выйдут Виктория Новикова и Жанна Осипович (обе 70 кг).

Завершат чемпионат Европы в Вантаа 15 сентября командные соревнования в формате микст

Участие в юниорском континентальном форуме примут более 400 атлетов из 44 стран.-0-