Восемь медалей выиграли борцы из Беларуси на турнире в Киеве

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь медалей различного достоинства выиграли представители Беларуси на международном турнире по вольной, греко-римской и женской борьбе, посвященном памяти выдающихся украинских борцов и тренеров, завершившемся в киевском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее урожайным старт получился для представительниц женской борьбы, на счету которых пять медалей. Успешнее подруг по команде выступила двукратная чемпионка мира Ванесса Колодинская (53 кг), которая выиграла серебряную награду. Бобруйчанка без поражений дошла до финала, в решающей стадии соревнований уступив сопернице из Индии Винешь Фогат. Бронзовыми медалями копилку белорусской дружины пополнили Алеся Гетманова (55 кг), Ирина Курочкина (57 кг), Мария Мамошук (62 кг) и Анастасия Зименкова (72 кг).

В состязаниях мужчин-вольников бронзу выиграли Егор Акулич (79 кг) и Омаргаджи Магомедов (92 кг). В турнире по греко-римской борьбе единственным медалистом из белорусов стал Станислав Шафаренко (82 кг), также завоевавший бронзу.

Киевский международный турнир стал одним из самых масштабных борцовских стартов последнего времени. В трех видах программы за медали боролись около 300 спортсменов из 35 стран.

Соревнования по борьбе на летних Олимпийских играх в Токио пройдут с 1 по 7 августа. 288 спортсменов разыграют 18 комплектов медалей (по шесть в каждом из видов древнего единоборства). На данный момент у белорусов две лицензии, в греко-римской (весовая категория 87 кг) и женской борьбе (57 кг).

Пополнить количество лицензий можно будет на состязаниях олимпийской квалификации. Международная федерация борьбы планирует провести такой старт среди европейских команд в середине мая, а всемирный - в начале июня.-0-