Воспитанники ДЮСШ из Глубокого выиграли "Мяч над сеткой" среди юношей 2006 года рождения

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитанники глубокской ДЮСШ выиграли "Финал четырех" детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" среди юношей 2006 года рождения. Турнир состоялся в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Победившая дружина выиграла три встречи, набрав девять очков. Второе место заняли представители ОСДЮШОР им. А.Н.Сапеги из Гродно: у них на счету две виктории и три пункта. Замкнула тройку сильнейших дружина СДЮШОР "Энергия" из Гомеля с одной победой в активе и тремя очками. Коллектив из СДЮШОР ВК "Минск" очков не набрал, уступив во всех противоборствах.

Лучшими игроками команд были признаны Артур Поченко (ДЮСШ Глубокого), Максим Черневич (ОСДЮШОР имени Сапеги Гродно), Дмитрий Азерский (СДЮШОР "Энергия" Гомеля) и Алексей Кривчик (СДЮШОР ВК "Минск").

В сезоне 2020/2021 в детско-юношеской волейбольной лиге "Мяч над сеткой" приняли участие 80 команд из всех регионов страны.

"Мяч над сеткой" помогает на ранних этапах находить талантливых волейболистов, а также дает детям бесценный соревновательный опыт. По сути, это детский вариант чемпионата страны со всеми атрибутами взрослого. Организаторами соревнований выступают Белорусская федерация волейбола, Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма.-0-