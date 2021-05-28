Воспитанники ДЮСШ из Глубокого выиграли "Мяч над сеткой" среди юношей 2006 года рождения

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 28 мая 2021
Минск Облачно с прояснениями +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:34 Контрольные мероприятия в дошкольных учреждениях Гродненской области выявили более 1 тыс. нарушений Регионы
14:31 Белорусские атлеты примут участие в Международном форуме олимпийцев Спорт
14:28 Под Гомелем рыбак вытащил из Сожа револьвер с патронами Происшествия
14:23 К 100-летию БГУ оцифрован весь архив одной из старейших вузовских газет "Універсітэт" Общество
14:21 Ректор БГПУ им. М.Танка избран иностранным членом Российской академии образования Общество
14:13 Странам СНГ для преодоления последствий пандемии нужно активизировать отраслевое сотрудничество - Головченко Политика
14:00 Воспитанники ДЮСШ из Глубокого выиграли "Мяч над сеткой" среди юношей 2006 года рождения Спорт
14:00 Могилевчанин задержан за оскорбительный комментарий в адрес правоохранителя Происшествия
13:54 Стартовали районные туры семейного сельхозпроекта "Властелин села" Общество
13:52 Более 200 ребят соберет областной праздник детства в Дзержинске Регионы
13:47 Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 12 ноября в Бишкеке Политика
13:44 ФОТОФАКТ: День пограничника празднуют в Бресте Регионы
13:38 Страны ЕАЭС будут усиливать кооперацию в авиастроении Экономика
13:36 Городской спортивно-патриотический конкурс "Зарница" пройдет в Минске с 31 мая по 4 июня Регионы
13:33 Во Франции мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции В мире
13:33 Новый робот появился у студентов гомельского технического вуза Технологии
13:30 Союзные парламентарии обсудят проекты в социальной сфере на 2022 год Политика
13:22 Гурский: ситуацию в Беларуси нельзя рассматривать вне общемирового контекста Политика
13:20 Милиция усилит меры по обеспечению правопорядка во время проведения последних звонков Общество
13:16 Мясникович: интеграция в ЕАЭС доказала свою состоятельность Экономика
13:12 Белорусский рубль на торгах 28 мая ослаб к трем основным валютам Экономика
13:05 Негативное влияние пандемии на экономики стран ЕАЭС ослабевает - Мясникович Экономика
12:59 Временное лицензирование на импорт готовых кож и заготовок верха обуви вводится в Беларуси Экономика
12:54 Россия предупредила о возможных задержках разрешений на авиарейсы из Европы В мире
12:54 Жителя Барановичского района подозревают в краже древесины на Br3,6 тыс. Происшествия
12:46 В США перенесли церемонию вручения премии "Оскар" В мире
12:45 Белоруски победили в матче олимпийской квалификации по баскетболу 3х3 Спорт
12:39 "Белсемена" заложили демонстрационные поля сельхозрастений в каждой области Экономика
12:38 Один день из жизни партизанского отряда воссоздадут в урочище Хованщина Ивацевичского района Регионы
12:38 ДПС "Стрела" 29-30 мая отработает аварийно опасные участки Общество
Все новости
Все новости
Спорт
28 мая 2021, 14:00

Воспитанники ДЮСШ из Глубокого выиграли "Мяч над сеткой" среди юношей 2006 года рождения

Фото из архива
Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитанники глубокской ДЮСШ выиграли "Финал четырех" детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" среди юношей 2006 года рождения. Турнир состоялся в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Победившая дружина выиграла три встречи, набрав девять очков. Второе место заняли представители ОСДЮШОР им. А.Н.Сапеги из Гродно: у них на счету две виктории и три пункта. Замкнула тройку сильнейших дружина СДЮШОР "Энергия" из Гомеля с одной победой в активе и тремя очками. Коллектив из СДЮШОР ВК "Минск" очков не набрал, уступив во всех противоборствах.

Лучшими игроками команд были признаны Артур Поченко (ДЮСШ Глубокого), Максим Черневич (ОСДЮШОР имени Сапеги Гродно), Дмитрий Азерский (СДЮШОР "Энергия" Гомеля) и Алексей Кривчик (СДЮШОР ВК "Минск").

В сезоне 2020/2021 в детско-юношеской волейбольной лиге "Мяч над сеткой" приняли участие 80 команд из всех регионов страны.

"Мяч над сеткой" помогает на ранних этапах находить талантливых волейболистов, а также дает детям бесценный соревновательный опыт. По сути, это детский вариант чемпионата страны со всеми атрибутами взрослого. Организаторами соревнований выступают Белорусская федерация волейбола, Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
волейбол Глубокое
Новости рубрики Спорт
Фото НОК Беларуси Белорусские атлеты примут участие в Международном форуме олимпийцев
Фото из архива Белоруски победили в матче олимпийской квалификации по баскетболу 3х3
Фото SEHA Гандболисты "Еурофарма" стали соперниками клуба "Мешков Брест" в 1/4 финала SEHA-лиги
Фото из архива Белоруски уступили венгеркам в олимпийской квалификации по баскетболу 3х3
Фото из архива Витебск и Минск примут первые матчи 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси
Фото из архива Хоккеисты сборной Беларуси сыграют с датчанами на ЧМ в Латвии
Главное
Во время встречи Лукашенко: основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Головченко: ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ
Белгазпромбанк выдал миллионную карту!
Топ-новости
Лукашенко: аргументом в пользу интеграции является целенаправленная работа внешних сил против Содружества
Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным о помощи гражданам стран Запада и Украины с прививками от COVID-19
Сикорский принял участие в заседании Совета ИКАО
Гурский: ситуацию в Беларуси нельзя рассматривать вне общемирового контекста
Мясникович: интеграция в ЕАЭС доказала свою состоятельность
Захарова: запрет полетов через Беларусь по политическим мотивам ставит под угрозу безопасность пассажиров
Белоруски победили в матче олимпийской квалификации по баскетболу 3х3
Милиция усилит меры по обеспечению правопорядка во время проведения последних звонков
Рост спроса и выручки: белорусские здравницы рассчитывают на максимальную заполняемость в сезон
Беларусь избрана в состав Исполкома Всемирной организации здравоохранения
Лукашенко: пограничники - настоящие патриоты страны, достойные наследники славы героических предков
Тема безбарьерного перемещения привитых от COVID-19 политизирована - министр ЕЭК
Дзермант: Беларусь впервые сталкивается с такой агрессией, на кону - само существование государства
Беларусь в I квартале экспортировала в Россию продовольствия и сельхозсырья на $1075,2 млн
Администратора Telegram-чата приговорили к 2 годам колонии за инструкции по перекрытию дорог
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.