Вратарь хоккейной сборной Беларуси перешел в финский клуб "ЮП Ювяскюля"

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вратарь сборной Беларуси по хоккею Константин Шостак перешел в финский клуб "ЮП Ювяскюля" из клуба КХЛ череповецкой "Северстали", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Голкипер, находившийся в системе "Северстали" с сезона 2017/2018, будет выступать в составе двукратных чемпионов Финляндии и победителей Лиги чемпионов сезона 2017/2018 на правах аренды.

Сейчас клуб, в котором предстоит выступать белорусу, находится на предпоследней, 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата Финляндии, являясь самым пропускающим в СМ-Лиге.

В текущем сезоне Константин Шостак провел за "Северсталь" 13 матчей чемпионата КХЛ при коэффициенте надежности 2,07 и 92,3% отраженных бросков. Также в его активе два шатаута.-0-