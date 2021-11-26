Вратарь хоккейной сборной Беларуси перешел в финский клуб "ЮП Ювяскюля"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 26 ноября 2021
Минск +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:08 Израиль из-за нового штамма COVID-19 запретит въезд иностранцам из всех стран Африки, кроме севера В мире
20:00 Карпенко: в школах профили должны открываться под потребности экономики Общество
19:40 Победителем фестиваля "Лістапад" стал фильм "Илхак" узбекского режиссера Джахонгира Ахмедова Культура
19:21 Межконфессиональный диалог провели в Президентской библиотеке Культура
19:06 Нидерланды ужесточат меры по борьбе с распространением COVID-19 В мире
18:49 Беларусь и Китай обсудили взаимную поддержку в международных организациях Политика
18:41 Вратарь хоккейной сборной Беларуси перешел в финский клуб "ЮП Ювяскюля" Спорт
18:28 Церемония закрытия международного кинофестиваля "Лістапад" проходит в Минске Культура
18:25 ГАИ в выходные уделит повышенное внимание соблюдению ПДД в темное время суток Общество
18:09 Пархамович проведет прямую телефонную линию 27 ноября Общество
17:58 Очередная партия международной помощи для борьбы с COVID-19 прибыла в Беларусь Общество
17:50 Минюст уточнил правила оплаты юридической помощи наличными Общество
17:44 Центробанки Беларуси и РФ обсудили реализацию денежно-кредитной политики и союзных программ Экономика
17:41 Развитие белорусского общества и государства обсудили на диалоговой площадке в БГУ Общество
17:32 В районе 8-го км МКАД из-за ДТП затруднено движение Регионы
17:32 Французские рыбаки в знак протеста заблокировали порт Кале В мире
17:22 Кириченко: современное поколение должно помнить уроки Великой Отечественной войны Регионы
17:22 Поступления в бюджет Могилевской области по упрощенной системе налогообложения увеличились на 19,5% Регионы
17:14 Шведка Майя Дальквист выиграла спринт на этапе КМ по лыжным гонкам Спорт
17:09 Верховный суд оставил в силе приговор могилевчанину за убийство 19-летней давности Происшествия
17:06 Карточки некоторых банков могут не работать в ночь на 27 ноября и 4 декабря Общество
16:59 В Минском районе задержали закладчика мефедрона Происшествия
16:58 Обмен методами по защите детей в онлайн-среде: Василевич выступила на заседании Ассамблеи МПС в Мадриде Общество
16:56 Граньков: ВОЗ поставила гуманитарную помощь беженцам в кратчайшие сроки Общество
16:56 ФОТОФАКТ: В Гомеле прошел митинг к 78-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков Регионы
16:51 В Европе впервые выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации В мире
16:43 Ребята из районов Гомельской области предложили рекордное число ноу-хау на конкурс "100 идей для Беларуси" Регионы
16:42 ГАИ проследит за опасными участками дорог в Брестской области 26-29 ноября Регионы
16:39 Прикидываются женихами, родными братьями и сотрудниками фирм по трудоустройству. Новые аферы от кибермошенников Общество
16:33 В Кличевском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
Все новости
Все новости
Спорт
26 ноября 2021, 18:41

Вратарь хоккейной сборной Беларуси перешел в финский клуб "ЮП Ювяскюля"

Константин Шостак. Фото Федерации хоккея Беларуси
Константин Шостак. Фото Федерации хоккея Беларуси

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вратарь сборной Беларуси по хоккею Константин Шостак перешел в финский клуб "ЮП Ювяскюля" из клуба КХЛ череповецкой "Северстали", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Голкипер, находившийся в системе "Северстали" с сезона 2017/2018, будет выступать в составе двукратных чемпионов Финляндии и победителей Лиги чемпионов сезона 2017/2018 на правах аренды.

Сейчас клуб, в котором предстоит выступать белорусу, находится на предпоследней, 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата Финляндии, являясь самым пропускающим в СМ-Лиге.

В текущем сезоне Константин Шостак провел за "Северсталь" 13 матчей чемпионата КХЛ при коэффициенте надежности 2,07 и 92,3% отраженных бросков. Также в его активе два шатаута.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
хоккей
Новости рубрики Спорт
Фото Getty Images Шведка Майя Дальквист выиграла спринт на этапе КМ по лыжным гонкам
Александр Терентьев. Фото ТАСС Российский лыжник Александр Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка мира
Фото НОК Три представителя Беларуси вошли в состав постоянных комиссий ЕОК
В НОК Беларуси прошел международный студенческий олимпийский форум
Фото diariouno.com.ar Теннисисты Швеции, Франции и Хорватии победили на старте финала Кубка Дэвиса
Фото из архива "Мешков Брест" остался на 8-м месте в группе А гандбольной Лиги чемпионов
Главное
Лукашенко: в Беларуси готовы сделать все для беженцев, попавших в беду
Лукашенко беженцам: бывают сложности, но я уверен, что мы преодолеем эти проблемы
"Не хотите решать - скажите, мы без вас будем решать эту проблему". Лукашенко о ЕС и проблеме беженцев
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА в Minsk World! Инвестируйте в жилую и коммерческую недвижимость по СУПЕРЦЕНАМ!
Топ-новости
"Если бы все президенты в Европе были похожи на вас". Беженцы поблагодарили Лукашенко за поддержку
Лукашенко о перехваченном сообщении: западным политикам запретили говорить с журналистами о беженцах на границе
Лукашенко о скудности поступлений с Запада на беженцев: думают, через кого перечислить, чтобы украсть половину
Эксперты о приезде Президента к беженцам на границу: очень мощный ход
Беларусь и Китай обсудили взаимную поддержку в международных организациях
Рыженков: крупным предприятиям необходимо приходить в малые города со своими производствами
Беженец из Сирии: выступление Александра Лукашенко вселило в меня оптимизм
Очередная партия международной помощи для борьбы с COVID-19 прибыла в Беларусь
Минюст уточнил правила оплаты юридической помощи наличными
Прикидываются женихами, родными братьями и сотрудниками фирм по трудоустройству. Новые аферы от кибермошенников
Пархамович проведет прямую телефонную линию 27 ноября
ГАИ в выходные уделит повышенное внимание соблюдению ПДД в темное время суток
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1729 пациентов с COVID-19, выписаны 2183
"Подстегнуть" иммунитет: кому, когда и зачем нужна бустерная вакцинация
Андросюк назвал гуманитарную помощь от ВОЗ беженцам знаком дружбы и добрососедства
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.