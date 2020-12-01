Вратарь минского "Динамо" Доминик Фурх стал лучшим голкипером ноября в КХЛ

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вратарь минского "Динамо" Доминик Фурх попал в число четырех лауреатов ноября в КХЛ, став лучшим голкипером ноября. Такая информация содержится на официальном сайте КХЛ, сообщает БЕЛТА.

В матчах со своим участием чех одержал шесть побед, в том числе один шатаут. По воротам голкипера минчан было нанесено 250 бросков (в среднем за игру 31,2), из которых вратарь отразил 93,6%, коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,98. Максимальная "сухая" серия вратаря минской команды составила 100 минут 54 секунды.

Лучшим защитником признан Алексей Емелин ("Авангард"), нападающим - Дмитрий Яшкин (московское "Динамо"), новичком - Иван Чехович ("Торпедо").

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги делает свой выбор на основании статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ и аналитической оценки матчей. В ноябре команды Лиги провели 110 игр. В них принял участие 681 человек (55 вратарей, 227 защитников и 399 нападающих).-0-