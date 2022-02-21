ВРЗ победил "Витэн" в матче чемпионата Беларуси по мини-футболу

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ обыграл оршанский "Витэн" в гостевом матче чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В начале второго тайма центрального поединка 18-го тура обладатели серебра прошлого первенства уступали действующим чемпионам 2:3, но затем Максим Воронин сравнял результат, а за 10 минут до финальной сирены Давид Асланян принес победу гомельчанам - 4:3.
Результаты остальных встреч: БЧ (Гомель) - "Первый регион" (Брест) - 5:0 (техническое поражение), "Охрана-Динамо" (Минск) - "Столица" (Минск) - 1:5, "Борисов-900" - "УВД-Динамо" (Гродно) - 2:4, ЦКК (Светлогорск) - "Минск" - 5:4, "Дорожник" (Минск) - "Динамо-БНТУ" (Минск) - 2:4.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: БЧ - 45 очков (16 матчей), ВРЗ - 41 (16), "Столица" - 37 (15), "Витэн" - 37 (16). Внизу таблицы "Первый регион", у которого лишь один зачетный балл, 3 очка в активе "Лиды".
Следующие встречи пройдут 26-27 февраля.-0-